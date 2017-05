NO TO NATIONWIDE MARTIAL LAW!

Mariing tinutulan ni Sen. Francis ‘Kiko’ Pa­ngilinan, presidente ng Liberal Party (LP), ang plano ni Pangulong Rodrigo Duterte na magdeklara ng Martial Law sa buong bansa kung kakalat sa Visayas at Luzon ang panggugulo ng tero­ristang Maute Group.

Ayon kay Pangi­linan, suportado niya­ ang deklarasyon ng Martial Law sa Mindanao upang magupo ng puwersa ng gobyerno ang Maute Group at ang grupo ni Isnilon Hapilon ng Abu Sayyaf Group pero hindi ito nangangahulugan na susuportahan din niya ang deklarasyon ng Batas Militar sa Visayas at Luzon.

Diin pa ng senador, dating chairman ng Senate committee on justice and human rights, walang basehan para ideklara ang Martial Law sa buong kapuluan dahil wala namang namamayaning ­rebelyon o invasion sa bansa.

“While there may be isolated terrorist acts in these areas, there exists no Visayas-wide nor a Luzon-wide invasion or rebellion to merit the declaration of Martial Law as allowed under our Constitution,” katuwiran ni Pangilinan.

“Absent any nationwide rebellion or invasion, we will vigorously­ oppose a nationwide Martial Law declaration,”­ ­diin pa ng presidente ng LP.

Matatandaang ikina­tuwiran pa ni Pangulong Duterte na kapag idineklara niya ang Martial Law sa Mindanao, hindi lang ang rebel­yon ang tatapusin niya sa ­rehiyon kundi pati na ang kriminalidad at ‘rido’ o away ng mga angkan.

“Dagdag problema at pahirap sa taumbayan­ at hindi solusyon ang Martial Law upang malutas ang mga problema ng bansa ­tulad ng kahirapan at kawalan ng trabaho, hanapbuhay at dagdag na kita.”

Tutol din si Sen. Risa Hontiveros, kaalyado ng LP, sa planong deklaras­yon ng nationwide Martial Law kung kontrolado na ng Armed Forces of the Philippines (AFP) ang sitwasyon sa Marawi City.

“Bakit pa ie-extend sa ibang bahagi ng bansa?” komento ni Hontiveros.

Sinabi naman ni Senate Minority Leader­ Franklin Drilon, vice-chairman ng LP, na wala pa siyang nakikitang basehan para ideklara ang Martial Law sa ­buong bansa.