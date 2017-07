No nationwide Martial Law

Hindi kinagat ni Pangulong Rodrigo Duterte ang ideya na ipatupad ang Martial Law sa buong bansa.

Sinabi ng Pangulo na hindi uubrang magpatupad ng nationwide Martial Law dahil magmumukha umano siyang istupido o engot sa mata ng publiko.

“I will look stupid,” tugon ni Pangulong Duterte sa press conference sa Batasang Pambansa matapos nitong maglahad ng pangalawang State of the Nation Address (SONA).

Matatandaan na nilagdaan ni Duterte ang Proclamation No. 216 noong Mayo 23, ngayong taon na nagdedeklara ng Martial Law at nagsususpinde sa “privilege of the writ of habeas corpus” sa buong Mindanao bilang aksyon sa Marawi conflict at pagdurog sa Maute group.

Inaprubahan naman ng Kongreso nitong Hulyo 22 ang hiling ng Pangulo na pagpapalawig sa Martial Law sa Mindanao hanggang Disyembre 31 ngayong taon.