‘I have no liability, culpability’ – UST dean

Nanindigan kahapon si Dean Nilo Divina ng UST Faculty of Civil Law na hindi siya bahagi ng umano’y cover-up sa pagkamatay ng law student na si Horacio ‘Atio’ Castillo III sa hazing.

“I have no liability, I have no culpability, I have no knowledge prior to this incident and I was not party to any cover-up so there’s no way that I could be liable,” diin ni Divina sa isang ambush interview sa Senado.

Nilinaw din ni Divina na hindi sila nagkausap ni Castillo bago ito sinalang sa initiation ng Aegis Juris fraternity, patunay ang CCTV footage sa unibersidad.

Sinabi pa ng abugado na hindi niya naipag­bigay alam sa awtorida­d ang pangyayari noong Linggo ng umaga dahil­ noong oras na iyon ay hindi niya alam ang pangalan­ at address ng biktima.

“The most possible thing to do is get the full name and address before I alert the authorities,” katuwiran ni Divina.

Dumalo si Divina sa pagdinig ng Senate committee on public order­ and dangerous drugs upang magbigay linaw sa isyu ng pagkamatay umano sa hazing ni Castill­o noong sumalang ito sa initiation rites ng Aegi­s Juris fraternity noong Setyembre 17.