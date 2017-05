No joint session tanggap ng Senate minority

Bagama’t tanggap na ng Minority Bloc ng Senado ang kanilang pagkatalo sa itinutulak nilang pagpapatawag ng joint session ng Kongreso para talakayin ang pagdeklara ng Martial Law ng Pa­ngulo sa buong Mindanao, tuloy pa rin ang kanilang pakikipaglaban.

Ayon kay Senate Minority Leader Franklin­ Drilon, hindi man galing sa kanilang grupo ang inisiyatibo para iakyat­ sa Korte Suprema ang usapin, susuportahan naman nila ang sinumang grupong magdadala ng usapin sa Korte Suprema.

“I was not optimistic that a joint session will take place because the House said it won’t agree to a joint session. It takes two to tango so, wala rin iyon. We will support any effort to go to Supreme Court,” ayon kay Drilon.

Paglilinaw ng senador, hindi ang kanilang grupo ang gagawa ng pagkilos para dalhin o iakyat sa Korte Suprema ang usapin dahil iniiwasan nilang mabahiran ito ng politika.

Sa halip hayaan umano nila ang legal scholars na gawin ito.