No expiry na sa GC

Pasado na sa ikalawang pagbasa ng Senado ang panukalang tuluyan nang alisin ang expiration date sa mga gift check (GC).

Ang Senate Bill No. 1466 o ang “Gift Check (GC) Act of 2017” oras maisabatas, ay magiging daan upang higit na pagtibayin ang kautusan ng Department Trade and Industry (DTI) noong taong 2014 na alisin na ang expiration sa mga GCs upang higit na itong mapapakinabang.

“With a no-expiry law on gift checks, we can enjoy gift-giving better. Sa batas na ito may forever.­ Gifts redeemed thru this law are always right on time,” ayon kay Senador Juan Miguel Zubiri, chairman ng Senate Committee on Trade, Commerce and Entrepreneurship.

Ayon pa kay Zubiri, ang GC ay katumbas na rin ng cash at ang cash ay walang expiration kung kaya’t dapat wala rin itong expiration.