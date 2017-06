‘No collection policy ng DepEd’

Sa kabila ng kakulangan ng mga guro, upuan at classroom, nagsimula nang magbalikan ang mahigt 29 na milyong estudyante sa mga pampublikong eskwelahan sa buong bansa kahapon.

Nagpaalala ang Department of Education (DepEd) sa lahat ng pampublikong paaralang elementarya at sekundarya sa bansa na huwag oobligahin ang mga estudyante na magdala ng anumang supplies para sa eskuwelahan, alinsunod sa ‘no collection’ po­licy ng kagawaran.

Sa aking radio interview kay DepEd Asst. Secretary Tonisito Umali, nilinaw niya na sa nasabing polisiya ng kagawaran, ipinagbabawal sa lahat ng opisyal ng eskuwelahan na mangolekta ng anumang bayarin sa enrolment at sa mga u­nang araw ng klase.

Habang pinapayagan ng DepEd ang ilang mga kontribusyon sa pampublikong paaralan, hindi iyon nangangahulugang sapilitan ang mga ito. “These contributions remain voluntary.” Pagdidiin pa ni Asec. Umali.

Kasali sa mga bayarin na pinahihintulutan ngunit hindi sapilitan ay Boy Scouts and Girl Scouts membership fees, Philippine National Red Cross, Anti-TB fund, school publication fee, at Parents-Teachers Association fee.

Batay sa DepEd Order 41 series of 2012, na nananatiling epektibo, inatasan ng DepEd ang lahat ng opisyal ng paaralan na walang kokolektahing halaga sa mga mag-aaral sa mga unang buwan ng pasukan.

Gayunpaman, simula Agosto ngayong taon hanggang matapos ang taong-aralan, maaaring kolektahin ang mga sumusunod na bayarin nang boluntaryo: Boy Scouts and Girl Scouts membership fees; Philippine National Red Cross; Anti-TB fund drive; school publication fee.

Dapat maging makatwiran ang Parents-Teachers Association fee at pagkakasunduan ito sa pulong ng PTA.

Maaari lamang mangolekta ng kontribusyon ang PTA simula Agosto at kailangang maipaki­ta muna sa mga miyembro nito at sa punong-guro ng paaralan ang ulat ukol sa paggamit ng koleksyon ng nagdaang taon at ang mungkahing badyet na may kalakip na programa ng mga gawain.

Muling ipinabatid ng DepEd ang panawagang ito sa mga guro, opisyal ng paaralan, at magulang upang hikayatin ang pamayanan na ipasok sa paaralan ang lahat ng batang nasa wastong gulang.

Hindi rin umano dapat tinatakot ng mga bayarin sa eskwelahan ang mga magulang na ipasok ang kanilang mga anak sa paaralan.

Binalaan ng DepEd ang lahat ng guro at eskuwelahan sa buong bansa na parurusahan at sasampahan ng kaukulang kaso sakaling mapatunayang lumabag sa ipinatutupad na ‘no collection policy’.