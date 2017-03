NO MORE 3RD CHANCE!

Wala nang ikatlong appearance si retired SPO3 Arthur Lascañas sa Senado.

Ito ang hatol ni Sen. Panfilo Lacson, chairman ng Senate committee on public order and dangerous drugs na nag-iim­bestiga sa isyu.

“We adjourned it, kasi wala kaming makitang punto na to pursue it… Wala na ano pa ang pipigain mo nasabi na ang lahat,” diin ni Lacson.

Hindi rin umano bumilib si Lacson sa bagong testimonya ni Lascañas.

“I cannot with certainty na may katotohanan­ ang sinabi niya unang-una walang detalye ni hindi niya matandaan kung sino ang unang pinatay niya,” diin ni Lacson.

Duda rin si Lacson sa sinabi ni Lascañas na ipinapatay ni Pangulong Rodrigo Duterte ang dance instructor na si Ruben Borja Baguio dahil sinalbahe nito ang kapatid ng Pangulo na si Jocelyn.

Aniya, nakatanggap siya ng impormasyon na buhay ang dance instructor kung kaya’t inu­lit pa niya ang tanong kay Lascañas kung talagang ­pinatay nila ang DI.

“E kung makaharap mo’t buhay, anong gagawin mo? Papatayin mo,” tanong ni Lacson kay Lascañas. “Anong gagawin mo ‘pag nakaharap mo next hearing, andyan buhay e nag-testify kang patay? Babaguhin mo ang statement mo?”

Maging ang kapatid ni Duterte ay nagsalita na at sinabing buhay na buhay­ ang kanyang dating DI na sinasabi ni Lascañas na ipinapatay ng kanyang kapatid.

Naniniwala naman si Sen. JV Ejercito na kaya kinakalaban ngayon ni Lascañas si Pangulong Duterte ay dahil sa hindi ito napagbigyan sa apat na “pangkabuhayan” na hinirit nito bago magretiro noong Disyembre 2016.

Ayon kay Ejercito­, ni-reject ng PCSO ang aplikasyon ng grupo ni Lascañas sa Davao na makapagtayo ng STL franchise sa Davao at Laguna; nabasted din ito sa pagpapatayo ng brokerage firm sa Davao; binasura rin ng DOTC ang aplikasyon sa terminal ng sasakyan sa Davao at ang quarrying project na hindi rin inaprubahan.

“…yung kanilang kinabukasan, hindi naman po masama ‘yung maghangad kayo, kaya lang it appears, Mr. Chair, mukhang naka-strike four po kayo, walang… kumbaga wala pong natuloy. Nabokya doon sa mga hinangad ninyo,” tanong pa ni Ejercito sa testigo.

Sa kabilang panig, naniniwala naman si Sen. Bam Aquino sa testimonya ni Lascañas kung saan maihahalintulad umano ito sa gawain ng mga pulis na sangkot sa pagdukot at pagpatay sa Koreanong si Jee Ick Joo.

“Lumalabas po sa kuwento ni Mr. Lascañas is that, this is the same story of the Jee Ick Joo case, mayroon talagang grupo within the PNP na gumagawa po ng ganito,” wika ni Sen. Bam.

Tutol naman si Sen. Francis Pangilinan na iti­gil na ang pag-imbestiga­ sa mga rebelasyon ni Lascañas dahil sa marami itong isinabit na personalidad at kailangang madinig ang panig sa hearing.

Unang humarap sa Senate committee on justice and human rights si Lascañas noong Oktubre 3, 2016 subalit itinanggi­ niya ang Davao Death Squad (DDS) subalit sa press conference nito sa Senado noong P­ebrero 20, bumaligtad ito at inamin ang DDS kaya binigyan ito ng second chance ng Senado.