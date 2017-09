No. 1 most wanted ng Bulacan, nasakote

Isang 49-anyos na lalaki na may limang kaso ng rape sa apat na hukuman sa Malolos RTC at number 1 most wanted person sa bayan ng Sta. Maria ang nadakip ng Bulacan Provincial Public Safety Company (PPSC) at Bulakan police sa Barangay Sta.Ines, Bulakan, Bulacan kamakalawa.

Ang naarestong manyakis ay nakilalang si Ebamar Camporidondo y Tapanan, 49, may-asawa, tubong Dumaguete City at nakatira ngayon sa Barangay Sta.Ines, ng nasabing bayan na nakadetine ngayon sa Bulacan Provincial Jail dahil sa limang rape case na kanyang ginawa sa bayan ng Sta. Maria.

Bandang alas-6:30 ng umaga nang salakayin ng Bulacan PPSC at Bulakan police habang armado ng limang warrant of arrest dahil sa kasong rape ang hide-out ng suspek na si Camporidondo sa Barangay Sta.Ines, Bulakan at hindi na ito nakapalag nang makorner ng awtoridad ang kanyang tinitirhan.

Nabatid na ang suspek ay number 1 most wanted person ng Sta. Maria police dahil sa mga kasong rape na isinampa laban sa kanya sa Malolos RTC Branch 7(2 counts), 10, 79 at 80 bago ito nagtago hanggang sa masakote ng awtoridad sa kanyang pinagtataguan sa nasabing munisipalidad.