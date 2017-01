No. 1 victim ako ng misinformation — VP Leni

Kung mayroong numero unong biktima ng misinformation sa social media ay wala ng tatalo kay Vice President Leni Robredo.

Ito ang tinuran ni Robredo sa mga estudyante ng Far Eastern University (FEU) kaya umapela ito sa millennials na maging mapagbantay sa mga impormasyon na isinusubo sa social media

“I think that is the challenge now. Kasi we can never base our judgments and our prejudi­ces on information that are not true. Ako mismo, number one na biktima ng misinformation.

Lahat na yata,” ani Robredo.

Ginawa ni Robredo ang pahayag matapos tanungin ng isang estudyante kung ano ang pangunahing problema ng mga millennials sa panahon ngayon ng ma­kabagong teknolohiya.

Sinabi ni Robredo na ­unang misinformation na ibinato umano laban sa kanya ay nang palabasin na mayroon itong unang kasintahan at ikinasal bago napangasawa ang kanyang mister na si dating Interior and Local Government Secretary Jesse Robredo.

“Ang gusto kong sabihin, if young people, hindi lang young people pati kami mga adults.

Nagpapapaniwala lang sa nababasa, grabe na, grabe na ang nangyari…… Pag naniwala ang nagbabasa, it could create a very bad image of a particular person,” ani Robredo.

Dahil dito pinayuhan ni Robredo ang mga kabataan ngayon na huwag basta-basta maniniwala sa kanilang mga nababasa sa social media dahil sila ang pangunahing target ng mga nagpapakalat ng mga pekeng impormasyon.