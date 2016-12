NINA WALONG BESES NAG-LANDFALL

Walong beses humagupit sa kalupaan ang mata ng bagyong ‘Nina’ kung saan umabot sa pinakamalakas na 185 kilometer per hour na lakas ng hangin ang ibinuga ng bagyo sa Bato, Catanduanes sa pagitan ng alas-sais hanggang alas-otso ng gabi kamakalawa, mismong araw ng Pasko.

Ayon sa Philippine Atmospheric ­Geophysical and Astronomical Servi­ces Administration (PAGASA), nasa kategor­yang public storm war­ning signal No. 4 ang lakas ng bagyo kaya napuruhan ang Bato, Catanduanes bago ito paulit-ulit na nag-landfall sa iba pang lugar sa Katimugang Luzon.

Sunod na inasinta ng mata ng bagyo ang Sagñay, Camarines Sur kung saan tumama rito ang lakas ng hangin na aabot sa 175 kph malapit sa gitna at pagbugsong 290 kilometro kada oras. Tumama ang pangatlong landfall sa San Andres, Quezon at pang-apat sa Torrijos, Marinduque.

Kahapon bandang alas-9:15 ng umaga, tumama ang ikalimang hagupit ng bagyo sa Verde Islands sa Batangas City at ang ika-anim na landfall ay tumama sa Tingloy, Batangas bandang alas-10:10 ng umaga.

Ang ika-pitong landfall ng bagyo ay tumama sa Calatagan, Batangas at pang-walo sa Lubang Island sa Occidental Mindoro bago mag-alas-dos ng hapon habang tinutumbok ang direksyon ng West Philippine Sea.

Dahil sa walong beses na pagtama sa kalupaan ng mata ng bagyong Nina, humina ito.

Ayon kay Samuel Duran ng PAGASA, kaya hindi na halos naramdaman sa Metro Manila ang epekto ng bagyo ay dahil sa paulit-ulit nitong pag-landfall.

Bawat pagtama ni Nina sa lupa ay nababawasan ang puwersa nito bukod pa sa malamig na ang hanging amihan na nakabigat din sa bagyo.

Sa huling abiso ng PAGASA, tina-target ng bagyong Nina ang bisi­nidad ng Iba, Zambales bago tumawid ng Pagasa Island sa Palawan papa­labas ng Philippine Area of Responsibility (PAR) sa Miyerkules ng gabi o sa Huwebes ng umaga.

Sa severe weather bulletin No. 23 ng PAGASA, ang lokasyon ng bagyo ay nasa 75 kilometro ng Subic, Olongapo taglay ang lakas ng hangin na 120kph malapit sa gitna at pagbugsong aabot sa 180kph habang tinatahak ang West Philippine Sea.

Nakataas na lamang ang public storm war­ning signal No. 2 sa Lubang Island at kanlurang bahagi ng Batangas, at signal No. 1 sa Southern Zambales, Bataan, nala­labing bahagi ng Batangas, Cavite at hilagang bahagi ng Occidental at Oriental Mindoro.