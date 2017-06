NI-RESCUE NI SMITH!

Game 2 sa Biyernes (Smart Araneta Coliseum)

7:00 p.m. — SMB vs. TNT

Kahit ang hindi maalis na right foot injury, hindi napigil si Joshua Smith para igapang ang TNT KaTropa sa pambasag na 104-102 victory laban sa San Miguel Beer sa opener ng PBA Commissioner’s Cup Finals sa Smart Araneta Coliseum kagabi.

Itinabla ng free throws ni Chris Ross ang iskor sa 102-102 7 seconds na lang sa orasan, nag-disenyo ng play si KaTropa coach Nash Racela para sa kanyang gunners na sina Jayson Castro, Roger Pogoy at RR Garcia.

Pang-emergency lang ni Racela si Smith, pero ang 6-foot-9 import pa ang napuntahan ng bola. Umatake si Smith bago binitawan ang short stab sa harap ni June Mar Fajardo at pumasok ang bola.

“I screwed up on that final play because they’re denying all the small men,” lahad ni Racela. “So he really had no choice but to make the play. And he did.”

Sa nalalabing 1 second, hindi na nakaporma ang Beermen at itinakas ng TNT ang see-saw Game 1.

Game 2 ng best of seven series sa Biyernes sa Big Dome din.

May breakout game din si Pogoy na tumapos ng career-high 27 points mula sa 5 of 9 shooting sa 3-point range, kinapos ng isang rebound si Castro para sa triple-double sa nilistang 14 points at 10 assists. May 13 si Garcia at 10 pa kay Troy Rosario sa KaTropa.

Tinapos ng Texters ang first quarter na nasa una­han 31-24, pero inagaw ng Beermen 56-51 papasok sa break at lamang pa 75-73 pagkatapos ng three.

Buong laro ay halatang hindi 100 percent si Smith, mas madalas na iika-ika dahil sa injury at pagkatapos ng tatlong quarters ay pumasok ng dugout para lapatan ng pangunahing lunas ang iniindang kanang paa.

Tumabo ng game-high 31 points si Charles Rhodes sa SMB, may 18 si Fajardo, 16 kay Alex Cabagnot at tig-11 sina Ross at Arwind Santos.