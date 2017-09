NFL players kumasa na kay Trump

Parang napuno na ang NFL (National Football League) players kay US Pre­sident Donald Trump, kahapon ay napakarami na nilang nagpakita ng protesta.

Kamakailan, sinabihan ni Trump ang NFL team owners na ilabas ng playing field ang players na luluhod kapag tinutugtog ang national anthem nila. Tinawag pa niyang “son of a bitch” ang player.

Pero maraming umalma sa NFL na pinaka-popular na sports league sa America, at mayorya ng players ay black.

“I’m a son of a queen,” emosyonal na pahayag ni Atlanta Falcons defensive lineman Grady Jarrett.

“There are no SOBs in this league,” giit naman ni Detroit Lions coach Jim Caldwell.

Nitong Linggo, sa bilang ng The Associated Press ay nasa 200 NFL players ang lumuhod, kundi man naupo, nag-stretch at nagdasal habang pumapailanlang ang “Star Spangled Banner” para i-protesta ang sinabi ni Trump.

May tatlong teams pa ngang hindi muna pumunta ng field hangga’t hindi natatapos ang natio­nal anthem.