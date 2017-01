NFA dapat magpaliwanag sa rice importation — SBMA

Upang masiguro na ligal ang ginawang rice importation, humihingi ng klaripikasyon sa National Food Authority (NFA) si Subic Bay Metropolitan Authority (SBMA) Chairman Martin Diño sa kontrobersiyal na importasyon ng 260,000 sakong Thai rice na kanila nang unang hinarang at hindi pinayagang maibaba mula sa M/V MY Vuong sa Subic Free Port.

Ayon kay Diño, ang klaripikasyong kanilang hinihingi sa NFA ay kung totoong nag-iisyu itong muli ng permit para sa rice importation.

Giit pa ng SBMA chair, sa kanyang pagkakaalam ay pansamantalang itinigil ang rice importation matapos magpatupad ng ban ang Department of Agriculture (DA) dahil sa mga report ng malawakang rice smuggling na nakalulusot dahil sa mga pekeng NFA import permits.

Ang hakbang ni Diño ay kasunod ng kanilang ginawang pagharang sa 13,000 metric tons ng Thai white rice na lulan ng M/V MY Vuong na dumating sa Subic Free Port noong Disyembre 29.

“The white rice from Thailand was covered by an alleged import permit (IP) issued by NFA Administrator Tomas Escarez. We have stopped the unloading to give us time to determine if the import permit is genuine but so far, as of noon today the NFA has not responded to our query,” pahayag ni Diño.