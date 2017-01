New Year’s wish at saloobin ng mga senador

Hangad ni Senate Majority Leader Vicente ‘Tito’ Sotto na maging “drug resistant” ang Pilipinas ngayong 2017 habang si Sen. Gregorio Honasan, bukod sa pagpapapayat ay hangad din niya ang pagmamahalan ng mamamayan.

Ilan lamang ito sa ­saloobin ng mga senador sa nakalipas na taon at sa pagpasok ng taong 2017.

Nauna nang nagsabi si Sen. Panfilo Lacson na sana’y umakto nang tunay na statesman si Pangulong Rodrigo Duterte.

“He could very well be the best president we’ve ever had if he learns to discard some old habits of a mayor and develop some good traits of a national leader. For a start, he can “Google” how to become a real statesman,” ani Lacson.

Hindi naman makakalimutan ni Sen. JV Ejercito ang taong 2016 matapos siyang masuspinde ng Sandiganbayan sa firearms deal subalit bago mag-Pasko ay naabsuwelto rin.

“Just a few more hours and 2016 is history! Thank God! What a tough year for me! Lost 2 good friends, political side was a challenge too,” diin ng senador sa kanyang tweet.

Para naman kay Sen. Sherwin Gatchalian, masuwerte ang 2016 sa kanya dahil ito ang taon na nanalo siyang senador.

“2016 was a blessing to me. I was given the opportunity to serve the Filipino people. 2017 is the start of a great new year! Happy NY!” tweet ni Gatchalian na sinalubong ang Bagong Taon sa Dubai.

“Let us work towards uniting the nation with dignity, respect and honor­ for our family and fellow countrymen,” ayon naman kay Sen. Grace Poe sa ipinoste nitong New Year’s message sa kanyang Facebook at Twitter accounts.