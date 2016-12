Hindi malinaw sa taga­pagsalita ng Palasyo ng Malakanyang kung talaga bang kasama sa New Year’s resolution ni Pangulong Rodrigo Duterte na titigilan na nito ang pagmumura.

Sa press briefing sa Malakanyang kahapon ay inusisa ng media si Presidential Spokesman Ernesto Abella kung ano ang New Year’s resolution ng Pangulo.

Inurirat si Abella kung kasama sa New Year’s resolution ni PDu30 na tatantanan na nito ang pagmumura.

Napangisi si Abella nang tumugon sa tanong at sinabing, “I think he wants peace on earth goodwill to all men.”