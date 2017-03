‘I never really used black propaganda’ — PDu30

“Why would I bother myself with that kind of garbage?”

Ito ang komento ni ­Pangulong Rodrigo­ Duterte patungkol sa ­kumakalat na NagaLeaks na naglalaman ng mga impormasyon laban kay Vice President Leni Robredo at sa pamilya nito.

Iginiit ni PDu30 na hindi nito naging ugali na gumamit ng black propaganda sa kanyang mga katunggali sa pulitika.

“No, no, no, no. Mamatay na. Mamatay na lahat ang Pilipino, never ana. At saka wala na ako, panalo na ako ano ba namang…Why would I bother myself with that kind of garbage? Hindi ko talaga trabaho ‘yan.

And even when I was mayor­ vis-à-vis with my poli­tical opponents. I never really used black propaganda,” sabi ni Duterte sa panayam ng media sa Davao Del Sur kahapon ng hapon.

“Iyan ang kalaban nila na…and maybe some supporters of mine kanang sakitan pud.

Pero ako I’m beyond pain politically because I — wala na ako ambisyon pa. ‘Di na ako kadagan, ang ako trabaho lang. Kasi I’m trying my best kanang to strengthen government, stop corruption…,” dagdag pa nito.