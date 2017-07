WALANG duda na si Kakai Bautista ang pinarurunggitan ni Ahron Villena sa kanyang post.

Ang pahayag ni Villena sa social networking sites, “Tanggap mo kung ano ako?” Saan galing yun? Bakit? Ano ba ang alam mo sa pagkatao ko? Naging tayo ba?

“Ako ang alam ko NEVER naging tayo. Nanahimik ako kasi maru­nong akong rumespeto ng Babae.

“Pero cguro nman may karapatan din ko magsalita para maipagtanggol ko nman ang sa­rili ko.”

Mr. Villena, ano ba ang dapat mong ipagtanggol?

Ano bang bahagi ng pagkalalaki mo ang nasaling sa pangungusap ni Kakai na, “Alam ko naman yun, and accepted ko naman kung ano man siya.”

Ano ang offensive sa tanggap niya kung ano ka man?

Hindi kaya ang tanggap niya eh ‘yung katotohanang kahit na naging mabuti ang ipinakita at ipinadama niya sa iyo, tanggap niya na kahit kailan eh hindi magiging kayo, kasi nga, kakilala lamang ang turing mo sa kanya?

Hindi kaya ang tanggap niya eh mas bet mo eh taga-alta sociedad, o mga mayaman o nagyayaman-yamanan, kasi nga, pang-alta at sosyalin na ang lifestyle na ginagalawan mo?

Hindi kaya ang tanggap niya eh ang katotohanang may mga bagay-bagay at may mga taong kahit anong pilit mo eh hindi talaga pwede, kasi nga, hindi ikaw ang tipo niya?

Bakit may dramaramang kahit kailan hindi naging kayo?! Iyun ba ang sa pakiwari mo? Na magpahanggang sa nga­yon, atat na atat pa si Bautista sa iyo?

Kung kay Mario Maurer nga, naka-move on na si Kakai with a tandang pandamdam, a Thai superstar at that and may global fan base…

Eh ikaw, ano na ba ang naiambag mo sa si­ning pampelikula at telebisyon? Kung hindi pa naging magiliw sa iyo si Bautista, Finality The WHO Forevermore ka na.

May nagtanong lang kay Kakai. Sinagot niya ang tanong the best way she can.

Tapos, may parunggit kang NEVER naging kayo at ang dahilan mo eh kesyo ipinagtatanggol mo lang ang iyong sarili.

Kakai’s statement can be interpreted in so many ways especially if you are learned and emotionally astute.

Kaso ang pinili mong interpretasyon at ang subtext that you chose to unearth, ganyan, kaya your slip did show and paraded itself in a major, major way.

Kung tunay kang maginoo, mas kainaman na tumahimik ka at walang kuda na ipinagtatanggol mo ang sarili mo.

Nasa demokrasya tayo, sige, pero hindi pwedeng itago na hindi ka tunay na maginoo.

Dapat, bago mo sana isinulat ang post mo, pinag-isipan mo. With what you posted and wrote, you just added more fuel to the conflagration that is the never ending urban legends that continue to haunt your obviously fragile masculinity and sense of self.

Tinanong ko si Kakai tungkol sa post mo at ang tangi niya lang reaksyon, like a true classy lady, “Friend, hayaan na natin. No comment na ako diyan.”

Kabog!