NEDA chief binuweltahan

By Boyet Jadulco

Binuweltahan kahapon ng dalawang senador si Economic Planning Secretary Ernesto Pernia dahil sa babala nitong namimiligro ang P8 trilyong infrastructure projects ni Pangulong Rodrigo Duterte kung hindi ipapasa agad ng Kongreso ang tax reform bill.

Hindi nagustuhan nina Senate President Pro-Tempore Ralph Recto at Sen. Sonny Angara, chairman ng senate committee on ways and means, ang babala ni Pernia na mabubulilyaso ang mga proyekto ng gobyerno kapag hindi naipasa agad ang tax reform bill.

Ayon kay Recto, nasa kamay ni Pernia at iba pang economic mana­gers ang kahihinatnan ng tax reform measures kung ma­galing silang magsulong ng usapin sa pagbubuwis.

“Kung mahina sila, baka abutin ng July 2018 ang approval niyan,” babala ni Recto.

Inamin naman ni Angara na hindi niya nagustuhan ang pahayag ni Pernia dahil pinalalabas na ang Senado ang may kasalanan kapag hindi ito naisabatas agad.

Nagpatutsada pa si Angara na kung nakaya ng administrasyong Aquino na lumago ang ekonomiya sa pamamagitan lang ng pagtaas ng buwis sa “sin products”, bakit hindi makaya ng economic managers na tumbasan ito.