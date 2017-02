NDF consultants kailangang mapauwi

By Betchai Julian

Importanteng maibalik sa pangangalaga ng korte ang lahat ng mga consultants ng National Democratic Front (NDF).

Ito ang inihayag ni PNP Criminal Investigation and Detection Group (CIDG) director Chief Supt. Roel Obusan, pero­ sinabi nitong walang itinakdang deadline para maaresto ang mga ito.

Ayon kay Obusan­, bagama’t walang itinak­dang deadline, kailangan nilang gawin itong priority sa lahat dahil na rin sa direktiba ni Pangulong Rodrigo Duterte at PNP Chief Ronald dela Rosa.

Dahil dito, nakikipag-ugnayan na ang CIDG sa Armed Forces of the Philippines at iba pang law enforcement agencies para sa pag-aresto sa mga ito.

Gayundin sa Bureau of Immigration (BI) upang malaman kung nakabalik na lahat sa bansa ang mga nakibahagi sa peace talks sa Oslo, Norway at Rome, Italy.

Gayunman, tumanggi­ si Obusan na banggitin kung ilan lahat ang mga NDF consultants na target ng kanilang operation.