NCRPO handa sa spill over sa Metro ng Maute

Inihayag kahapon ng National Capital Region Police Office (NCRPO) na handang-handa sila sa posibleng spill over sa Metro Manila kaugnay sa patuloy na bakbakan sa Marawi City na ikinasawi ng kilalang mga lider ng Maute at Abu Sayyaf Groups na sina Omar Maute at Isnilon Hapilon na tinaguriang Emir at pinuno ng ISIS sa Asya.

Sinabi ni NCRPO Director Oscar Albayalde, kahit walang natatanggap na report ukol sa banta ng terorismo sa Metro Manila,hindi inaalis ang posibilidad na paghihigante o resbak ng mga tagasuporta ng Maute at ASG lalo na’t patay na ang kinikilalang mga lider na sina Maute at Hapilon.

“Hindi malayong mangyari ito lalo na nasa Camp Bagong Diwa sa Bicutan,Taguig City ang kaanak at ibang taga-suporta ng Maute at ASG” ani ni Albayalde.

Iginiit pa ni Albayalde,na hindi nagpapakampante ang NCRPO kaya nagpapatupad ng mas mahigpit na seguridad sa iba’t ibang panig sa National Capital Region kabilang ang kaliwa’t kanang checkpoints,police visibility at foot patrol upang masawata ang krimen.

Nitong Lunes kinumpirma ng Armed Forces of the Philippines (AFP) ang pagkamatay nina Omar Maute at Hapilon sa pamamagitan ng mga inilabas na larawan sa naganap na final strike sa Marawi.