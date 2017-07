NCAA: TRIPLE-HEADER SA THE ARENA

Mga laro ngayon:

(The Arena, San Juan)

12:00 nn — Perpetual vs Saint Benilde

2:00 p.m. — Jose Rizal vs Lyceum

4:00 p.m. — Letran vs Mapua

Target ng Perpetual Help ang bumalik sa Final Four kahit wala na ang kanilang pambatong si Nigerian Bright Akhuetie.

Makikilatis ngayong alas-12:00 ng tanghali ang Altas pagharap nila sa College of Saint Benilde sa 93rd NCAA seniors basketball tournament sa The Arena, San Juan.

Nais naman ng Lyceum of the Philippines at Jose Rizal University na ipagpatuloy ang kanilang magandang laro sa preseason, magkakaldagan sila sa ­pangalawang laro, (2 p.m.).

Lumipat ng eskuwelahan si Akhuetie kaya naka-atang ang responsibilidad kay Nigerian Prince Eze upang muling makalaro sa semifinals ang Altas.

Makakatulong ni Eze sina veterans, Gab Daga­ngon, AJ Coronel, Keith Pido, Flash Sadiwa, Jack Hao, Daryl Singontiko at JG Ylagan.

“We’re moving forward and we’re optimistic of our chances this year even though we lost a key piece in our team,” patungkol ni Perpetual Help coach Nosa Omorogbe kay Akhuetie na lumipat sa bakuran ng University of the Philippines.

Markado ang Pirates at Heavy Bombers, pareho silang may malulupit na armas para pigilin ang back-to-back titles na asam ng San Beda College.

Tumapos ng third place ang LPU sa premier Cup habang fourth ang JRU.

Malaking bagay sa Lyceum ang pagkakasama sa line up nina CJ Perez na galing Ateneo, Spencer Pretta­ mula sa San Sebastian at Marcelino twins, Jayvee at Jaycee, makakatulong nila sina Cameroonian Mark Harry Nzeusseu, Wilson Baltazar, Mer Ayaay, Reymar Caduyac at Edcor Marata.

Ayon kay Pirates coach Topex Robinson sasandalan nila ang kanilang bilis upang makakuha ng mga panalo.

“Everyone knows we only have one legitimate big man and the only way for us to compete is through our speed and shooting and that is how its going to be the whole season,” sabi ni Robinson.

Magkakaldagan sa pangatlong laro, (4 p.m.) ang Letran at Mapua. (Elech Dawa)