NCAA: DADAANIN SA BILIS

Mga laro ngayon (FilOil Flying V Arena)

12:00 noon — Arellano vs. Mapua (jrs)

2:00 p.m. — Arellano vs. Mapua (srs)

4:00 p.m. — Perpetual vs. San ­Sebastian (srs)

6:30 p.m. — Perpetual vs. San ­Sebastian (jrs)

Ang siyam na teams sa NCAA Season 93 men’s basketball, may imports. Ang San Sebastian, wala.

Tanggap ni coach Egay Macaraya ang kahinaan ng Stags, pero gumawa siya ng paraan para makasabay sa iba. Nagbunga naman, dahil nakikipaggitgitan ang San Sebastian sa top four.

“As was our weakness, we have no import so we just have to make with what we’re strong at, which is running and outside shooting.”

Sinasamantala ng Stags ang armas para makipagpukpukan, tulad ng ginawa­ nang pasabugin ang EAC Generals, 88-69, noong Biyernes para akbayan­ sa fourth ang Letran sa 5-5 win-loss ­records.

Bilis at talas ng snipers din ang sasandalan ng Baste sa pagsagupa sa Perpetual­ sa main game mamaya sa FilOil Flying V Arena sa San Juan.

May ipinagmamalaking Nigerian­ Prince Eze ang Altas, sa 4-6 ay nasa likod lang ng Stags at Knights. Sa 88-82 double-overtime win kontra Letran noong­ ­Huwebes, nagsumite si Eze ng 21 points at 19 rebounds, bumanat din ng 21 points si Gab Dagangon at umangas sa extra period.

Hindi pa nawawala sa Final Four race ang Las Piñas team ni coach Jimwell ­Gican, kaya mahalaga rin ang bawat panalo.

Sa isa pang game, magpapaangat din ang katabla ng Perpetual at EAC na Arellano laban sa Mapua (1-10).