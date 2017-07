NCAA: BULAGA!

Team Standings

W L

LPU 2 0

EAC 1 0

San Beda 1 1

Jose Rizal 1 1

St. Benilde 1 1

San Sebastian 1 1

Arellano U 1 1

Mapua U 1 1

Letran 0 1

Perpetual Help 0 2

Mga laro sa Martes:

(The Arena, San Juan)

12:00 NN. — Letran vs EAC

2:00 p.m. — San Beda vs CSB

4:00 p.m. — Arellano vs JRU

Binulaga ng Lyceum of the Philippines ang defending champion San Beda College matapos hablutin ang mahirap na 96-91 panalo kahapon sa 93rd NCAA basketball tournament sa Filoil Arena­ sa San Juan City.

Pinagdudahan sa kanilang unang panalo, pinatunayan ng Pirates na totoong may lakas sila ngayong season matapos nilang daanin sa bilis at higpit ng depensa upang pagulungin ang pinapa­boran at mabangis na Red Lions.

Tabla ang iskor sa 89-all may 2:46 minuto na lang sa fourth period.

Humarurot ng 6-0 run ang Pirates kasama ang dalawang layup ni Reymar Caduyac para hawakan nila ang 95-89 bentahe may 1:03 minuto na lang sa orasan.

Kahit lamang hindi pa rin naging madali sa Lyceum­ ang panalo, ­nakipagsabayan sa bilis ang San Beda pero kinapos na sila sa huli.

“Ang hirap talaga kapag kalaban mo ang San Beda dapat focus palagi sa depensa,” saad ni LPU coach Topex ­Robinson.

Solo sa unahan ng team standings ang ­Pirates kapit ang 2-0 card.

Tumikada si CJ Pe­rez ng 24 points at apat na ­rebounds para sa Intramuros-based squad ­Lyceum habang nagtala sina Mike Nzeusseu, Caduyac at Jaycee Marcelino ng 18, 16, 14, ayon sa pagkakahilera.

Nirehistro nina Robert Bolick at Clint Doliquez ang 21 at 19 markers subalit hindi ito sumapat para itaguyod sa panalo ang San Beda na nalasap ang unang talo sa ­tatlong laro.

Samantala, nawagi sa unang laro ang Jose Rizal University sa Perpetual Help, 68-54, habang pinaluhod ng Emilio Agui­naldo College ang College of Saint Benilde, 74-64.