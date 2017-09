NCAA: ALTAS, CHIEFS TUMAKAS SA OTs

Standings W L

LPU 10 0

San Beda 9 1

Jose Rizal 6 4

Letran 5 5

San Sebastian 4 5

EAC 4 5

Perpetual Help 4 6

Arellano U 4 6

St. Benilde 2 8

Mapua 1 9

Mga laro ngayon:

(Filoil Arena, San Juan)

8:00 a.m. — Mapua vs San Beda (jrs)

10:00 a.m. — CSB vs LPU (jrs)

12:00 nn. — Mapua vs San Beda (srs)

2:00 p.m. — CSB vs LPU (srs)

4:00 p.m. — SSC vs EAC (srs)

6:00 p.m. — SSC vs EAC (jrs)

Parehong nanaig sa overtime games ang Arellano University at Perpetual Help kahapon upang mapalakas ang asam nilang makalaro sa Final Four ng 93rd NCAA basketball tournament sa Filoil Flying V Center, San Juan City.

Dumaan sa butas ng karayom ang Chiefs bago kinalos sa double OT ang Jose Rizal University, 115-109, habang tinalbos ng Altas ang Letran, 88-82, sa unang laro upang ilista­ ang tig 4-6 karta at magsalo sa seventh spot.

Sinalpak ni Zach Nichols ang mahirap na three pointer may dalawang segundo na lang sa orasan sa first overtime upang ihirit ang Chiefs na panibagong five minutes extension.

Sa regulation, si Teytey Teodoro ang nagbaon ng back-to-back treys para makapuwersa ang heavy Bombers ng ­extra period.

Bago ang tres ni Nichols, kumana si ­Teodoro ng limang ­sunod na puntos para hawakan ng JRU ang 100-97 lead.

Sa pagbubukas ng second overtime, humarurot ang Chiefs ng 10 straight points, kasama ang back-to-back threes galing kina Archie Concepcion at Kraniel Villoria may 3:04 minuto na lang sa orasan.

Pagkatapos ay fouled out si Teodoro kaya hindi na nila kinayang humabol.

Kahit talo, nasa ­pangatlong puwesto­ pa rin ang Kalentong-based squad JRU tangan­ ang 6-4 karta.

Kumayod si Rence Alcoriza ng 23 points habang may tig-17 markers sina Lervin Flores at Kent Salado.

Sina Teodoro at Jed Mendoza ang nanguna sa opensa para sa Jose Rizal matapos tumikada ng 30 at 24 puntos, ayon sa pagkakasunod.

Mga iskor:

First game:

Perpetual Help 88 — Eze 21, Dagangon 21, ­Ylagan 18, Coronel 10, Pido 9, Cabiltes 4, Hao 3, Yuhico 2, Mangalino 0, Sadiwa 0, Clemente 0, Lucente 0, Tamayo 0.

Letran 82 — Calvo 21, Quinto 15, Nambatac 15, Vacaro 9, Balanza 8, ­Taladua 7, Bernabe 3, Mandreza 2, Gedaria 2, Pamulaklakin 0, Balagasay 0, De Villa 0, Caralipio 0, Pascual 0.

Quarterscores: 18-12; 32-33; 57-52; 75-75; 88-82 (OT)

Second game:

AU 115 — Alcoriza 23, Flores 17, Salado 17, Taywan 15, Canete 12, Concepcion 9, Enriquez 9, Nichols 5, Viloria 5, Abanes 3, Dela Cruz 0, Meca 0, Filart 0

JRU 109 — Teodoro 30, Mendoza 24, Bordon 13, AbdulRazak 10, Gropse 10, Sawat 9, Poutouochi 4, Lasquety 4, Dela Virgen 3 David 2, Mate 0

Quarterscore: 18-20; 43-39; 68-64; 89-all (OT); 100-all (2OT); 115-109.