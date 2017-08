NBI sinabon sa P6.4B shabu smuggling

Nabaling sa ­National Bureau of Investigation (NBI) ang pagkadismaya ng Kamara sa Bureau of Customs (BOC) kaugnay ng P6.4 billion halaga ng shabu na nakumpiska sa bodega ng importer na si Richard Tan o ­Richard Chen dahil hanggang ngayon ay hindi pa ito nakakasuhan.

Sa pagdinig ng House committee on dangerous drugs, nakatikim ng pananabon ang NBI kay House majority leader Rodolfo Fariñas sa klase umano ng paghawak ng mga ito sa kaso.

Ginawa ni Fariñas ang pahayag dahil nadatnan umano sa kanyang bodega si Tan o Chen na may Chinese name na Chen Ju Long nang magsagawa ng raid ang BOC noong Mayo 26, kung saan nakumpiska ang may 605 kilo ng shabu na nagkakahalaga ng P6.4 billion subalit hindi ito inaresto.

“Hindi ba naging person of interest ang ­taong ito?” tanong ni Fariñas kay Customs Intelligence Service Director Niel ­Estrella kung saan sumagot ito na “suspek” umano ito kaya itinurn-over sa NBI.

Subalit sa depensa ng NBI, inamin ng mga ito na nais ni BOC Commissioner Nicanor Faeldon na makasuhan si Tan subalit nalaman din umano ng mga ito na ‘impormante’ umano ng BOC ang nasabing dayuhan na hindi malaman kung Chinese o Taiwanese ang ­nationality.

“During that time, it was Col. Estrella. We were informed that Mr. Chen is the informant,” ayon naman kay Marie Catherine Nolasco, special agent ng NBI na isa sa mga nagtungo sa bodega ng Hongfie na pag-aari ni Tan.

Dito tinanong ni Fariñas kung ano ang totoong nationality ni Tan at tinanong kung nakita ang kanyang passport subalit tanging driver’s license lang umano ang pinagbasehan para sabihin na isa itong Chinese.