NBI pinag-iimbestiga sa pagpatay sa journalist

Inatasan ni­ ­Justice Secretary Vitaliano ­Aguirre II ang National Bureau of Investigation (NBI) na magsagawa ng masusing imbestigasyon kaugnay sa pagpatay sa dating journalist na si Michael Marasigan na pinagbabaril kamakalawa ng gabi sa San Juan City.

Sa pamamagitan ng inisyu na Department Order No. 515 ni ­Aguirre, inatasan nito si NBI Director Dante Gierran na magsagawa ng imbestigasyon at case build-up kaugnay sa pagkamatay ni Marasigan at kapatid nitong si Christopher.

“I have signed a Department Order instructing the NBI to conduct a parallel investigation into the August 3, 2017 gun attack that killed former media man, Michael D. Marasigan and his bro­ther, businessman Christopher D. Marasigan in San Juan City,” ayon kay Aguirre matapos malaman ang insidente.

Bukod sa paghuli sa mga suspek, nais ding malaman ni Aguirre ang motibo ng krimen kung ito ay may kinalaman sa dating trabaho ni Marasigan bilang media practitioner o sa dati niyang trabaho sa Department of Finance (DOF).

Nabatid na si Marasigan ay dating editor ng Business Day at pioneer ng kauna-unahang digitized newspaper na Business World Online.