NBI PASOK SA KIAN SLAY

Pinaiimbestigahan na ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre II sa National Bureau of Investigation (NBI) ang kaso ng pagpatay ng mga pulis ng Caloocan City sa isang Grade 11 student kamakailan.

Napapaloob sa Department Order 546, inatasan ni Aguirre ang NBI na magsagawa ng imbestigasyon sa kaso.

Nasa kautusan din na dapat maghain ang mga ito ng kaukulang kaso kung mapapatunayang may nagkasala sa natu­rang insidente.

“I already ordered the NBI to conduct a parallel investigation of Kian’s killing,” ani Aguirre.

Ito ay kasunod na rin ng public outrage sa insidente ng pagpatay ng mga pulis sa menor-de-edad na si Kian sa isang anti-drug operation sa Barangay 160 sa Caloocan noong Miyerkules.

Sa bersiyon ng pulisya, nagtangkang tumakas si Kian at nagpaputok ng baril sa kanila kaya ito napatay.

Ngunit sa isang kuha ng CCTV camera, kitang-kita na bitbit ng mga pulis si Kian kaya’t imposibleng makatakas pa ito.

Sinabi naman ng isang testigo na binigyan ng mga pulis ng baril ang bata at sinabihang paputukin ito at tumakbo.

Nang sundin naman ng bata ang utos ng mga pulis ay kaagad na itong pinagbabaril at napatay.

Sinasabing nakarekober ang mga pulis mula kay Kian ng kalibre .45 pistola at dalawang plastic sachet ng shabu.

Ayon naman kay Se­nator Paolo Benigno ‘Bam’ Aquino IV na maghahain siya ng resolusyon para maimbestigahan ang kaso ng pagpatay kay Kian.

Nagpahayag naman ng kahandaan ang ama ni Kian na humarap sa Senado upang mabigyan ng hustisya ang kanyang anak.