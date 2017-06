NBI pasok sa dredging operation sa Zambales

Tiniyak ng National Bureau of Investigation (NBI) Environment Crime Division na mayroon silang ikinakasang imbestigasyon laban sa tatlong kumpanya na sangkot sa dredging operation sa Macolcol River sa San Felipe, Zambales.

Sinabi ni NBI ECD Chief Atty. Eric Nuque na kabilang sa i-imbestigahan ay ang GLOBE Bulk SERVICES Philippines Corp. sa Maritime Industry Authority (MARINA) noong April 12,2017 na kung saan na expired noong 12 May 2017 upang makapag-operate ang isang Chinese dredger vessel MV SL-D1.

Sasampahan din ng kaso, kung may paglabag, ang STL Panay Resources Co., Ltd. na shipping agent na direkta umanong may kinalaman sa operasyon ng mga foreign vessel sa Zambales na kung saan ilan sa mga barko ang nakapag labas ng buhangin mula sa Macolcol River na pinuslit palabas ng bansa, nahuli din sa aktuwal na nagta-trabaho ang siyam na Chinese National at isang Indonesian National na walang working permit sa Department of Labor and Employment (DOLE) at walang Working Visa mula sa Bureau of Immigration.

Sinabi ni Atty. Eric Nuque, Chief ng NBI ECD, mayroon silang mga dokumento na posibleng magdidiin sa tatlong kumpanya kapag nasimulan ang imbestigasyon.