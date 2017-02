NBI itsapuwera dahil sa Korean kidnap-slay

Kakawing pa rin sa pagkakapaslang ng South Korean businessman na si Jee Ick Joo ang pagkakaitsapuwera ng Nationa­l Bureau of Investigation (NBI) sa lahat ng mga operasyon na may kina­laman sa iligal na droga.

“Well, ito po’y dulot ng kaso ng Korean businessman na kinidnap at pinatay at ang mga sangkot ho dito ay galing sa Philippine National Police at NBI… at maliwa­nag naman na talagang both agencies took a huge blow because of the unfortunate incident,” paliwanag ni Presidential Communications Office (PCO) Secretary Martin Andanar sa isang panayam kahapon.

Kaya, aniya, si Pangulong Rodrigo Duterte ay nanggigigil sa mga may kagagawan ng krimen at galit din sa nangyayari sa PNP at NBI.

“Kaya ang Pangulo po ay ipinasa niya na, in-­assign niya na po ang command sa anti-drug war ­dito sa Philippine Drug Enforcement Agency or PDEA,” sabi ni Andanar.

Samantala, opisyal­ nang ipinabatid ni Justice Secretary Vitaliano­ Aguirre­ II sa NBI ang kautusan ni Pangulong Duterte na paghinto ng kagawaran sa mga isinasagawang drug operations.

Sa pamamagitan ng Memorandum Circular 005 na inisyu ni Aguirre kay NBI Director Dante Gierran, iniutos nito ang pagsuspinde ‘indefinitely’ sa lahat ng anti-drug operations ng NBI.