NBI agents, informants, strikers iimbentaryo

Iniutos ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre II sa National Bureau of Investigation (NBI) ang pag-imbentroya sa lahat ng confidential agents, informants at “strikers” para makatiyak na hindi nila nagagamit ang kagawaran sa iligal na aktibidad.

Ang kautusan ay ginawa ni Aguirre matapos lumutang ang striker na si Jerry Omlang at aminin ang kanyang partisipasyon sa pagdukot sa negosyanteng Koreano na si Jee Ick Joo.

“I have already ordered the NBI to conduct an inventory of all these confidential agents, assets, civilian informants, strikers,” ani Aguirre.

“I want to know how many are there para malaman natin ano ang gagawin,” dagdag pa ni Aguirre.

Nalamang gumagawa na ng department memorandum ang DOJ para atasan ang NBI na isumite kung ilang at kung sinu-sino ang mga confidential agent o strikers.