NBA: WOW-WOW-WARRIORS!

OAKLAND, California (AP) — Suot ang bagong NBA champions cap, niyakap ni Kevin Durant ang inang si Wanda.

Pagkatapos ay pumunta siya sa ­podium at niyakap si Stephen Curry bago tinanggap ang kanyang MVP trophy, itinaas para makita ng lahat.

Tinapos ni Durant ang nakakabilib na first season niya sa Golden State nang iuwi ang NBA championship kasama ng Warriors na nilipatan niya noong July, umiskor ng 39 points sa fast-and-furious, Finals-clinching 129-120 victory kontra kay LeBron James at Cleveland Cavaliers sa Game 5 Lunes ng gabi.

“You can talk about whatever you want to talk about, but nobody comes in and cares about the game or loves the game as much as I do or work as hard as I do at the basketball game,” bulalas ni Durant.

“I work hard, I believe in myself, I believe in the game, I ­respect the game, I love the game, and I knew at some point in my life that it will come around for me.”

Nagdagdag si Curry ng 34 points, 10 assists at six rebounds at ikinahon ng Golden State ang second ­title sa loob ng tatlong taon matapos mapakawalan ang 3-1 lead sa Cavs noong isang taon.

Tumapos ng 41 points, 13 rebounds at eight ­assists si James, noong 2012 kasama ng Miami Heat ay tinalo ang Oklahoma City Thunder sa tanging isa pang Finals appearance ni Durant.

Sinundan ni Kyrie­ Irving ang 40-point performance sa Game 4 ng 26 points, pero 9 for 22 lang sa field.

Nag-give way si King James kay KD, ang NBA Finals MVP 10 taon matapos tapikin na No. 2 sa NBA draft sa likod ni Greg Oden.

Kaliwa’t kanan at sa mula sa gitna na inatake ni Durant ang basket, nagbaon ng 3-pointers, pumasa at dumakdak. Nagsalpak siya ng 17-foot fadeaway sa harap ni James sa kaagahan ng fourth quarter, sa sumunod na play ay sinubuan si Andre Iguodala na sumagot ng 3-pointer at nagsimulang kumalas ang Warriors.

Mahalaga rin ang kontribusyon ni 2015 Finals MVP Iguodala na tumapos ng 2017 postseason-best 20 points off the bench.

Nilayasan ni Durant ang Oklahoma City para sumama kay Curry and Co. noong July. Kampeon ang Warriors noong 2015 bago ang historic comeback ng Cavs noong 2016.

Tumira si Durant ng 14 for 20, at nagkasya muna sa backseat si two-time reigning MVP Curry habang umeeksena ang bagong kakampi.

“I’m happy for him,” wika ni Curry. “You’ve got to call Kevin Durant a champ now.”