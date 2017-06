NBA: PERFECT?

Game 4 ng NBA ­Finals ngayon sa Cleveland.

Sa postseason, 15-0 na ang Golden State. Isa na lang, mawawalis ang 16 games sa playoffs at babawiin ang titulo na nakawala sa kanila noong isang taon. Ma-perfect kaya nila ang postseason?

Makuha na kaya ni Kevin Durant ang una niyang championship ring? Sa unang ­biyahe sa ­Finals noong 2012 habang nasa Oklahoma City pa, nadiskaril ang Thunder at si Durant kay LeBron James at Miami Heat.

Isang ‘W’ pa at ma­lamang na itanghal din si Durant na NBA Finals MVP.

Mula nang tumalon siya mula Oklahoma City patungong Golden State bilang free agent, marami na ang nagtaas ng kilay. Pinili raw ni ­Durant ang pinakamabilis na daan para makuha ang ring. May Stephen Curry, Klay Thompson at Draymond Green siyang dinatnan sa Warriors, puro All-Stars.

Nag-a-average si KD ng 34 points, 10 rebounds at 6.0 assists sa Finals para samahan sina Michael Jordan at Shaquille O’Neal bilang tanging players na may at least 25 points sa first eight Finals games.

Sa 3-pointer ni Durant sa harap ni James 45 seconds pa sa Game 3 ay naagaw ng Golden State ang lead tungo sa 118-113 victory.

Kahit si James, saludo sa firepower ng ­Warriors. Matindi rin ang inilalaro ni James, pati ang kasama niya sa Cavaliers Big Three na sina ­Kyrie ­Irving at Kevin Love. Pero kapos pa rin.

Sa 3-0, ­makawala kaya ang Warriors sa mu­l­to ng 2016 nang malusaw ang 3-1 lead nila at agawan ng titulo ng Cavs?

Noong 2015, sa toka nilang locker sa ­Quicken Loans Arena naganap ang selebrasyon nang kalusin ang Cavs sa six games.

Mapigil kaya ni ­LeBron at ng Cavs ang pagbuhos ng champagne ngayon sa locker room ng Warriors?

Noong 1996, kasama si Warriors coach Steve Kerr sa 72-win ­Chicago Bulls team na lumamang ng 3-0 sa Finals laban sa Seattle. Inari ng ­Supersonics ang dalawang sumunod na laro, bago itinaas ng Bulls ang Larry O’Brien Trophy pagkatapos ng Game 6.

Sampung taon na ang nakakaraan, sa kanyang unang biyahe sa Finals ay na-sweep si James at ang Cavs ng San ­Antonio.