Natukso si Father

Tingnan mo nga naman ang buhay, sa hindi inaa­sahang pagkakataon, isang pari ang nabistong nais daw “maglaro ng apoy” kasama ang isang menor de edad na 13-anyos na babae na ibinugaw daw ng isa ring menor de edad na lalaki.

Alam kaya ni Taytay, Rizal parish priest Msgr. Arnel Lagarejos na malaking sakit ng ulo ang ibinigay niya sa Simbahang Katolika, lalo na ngayong panahon na maituturing kritikal ang sitwasyon bunga naman ng mga puna sa sunud-sunod na patayang nangyayari sa bansa?

Hindi lang naman ngayon nangyari na nasangkot ang mga pari sa ganitong uri ng iskandalo. Katunayan noong 2002, nagpalabas ng pahayag para humingi ng paumanhin ang liderato ng Catholic Bishops Conference of the Philippines (CBCP) kaugnay sa mga kinasangkutang sex scandal ng mga alagad ng simbahan — mapa sa lalaki man o sa babae.

Aba’y isipin na lang natin na kapag bumanat na naman ang Simbahan laban sa kampanya ng pamahalaan tungkol sa mga nangyayaring patayan na ibinibintang sa pamahalaan, aba’y tiyak na uungkatin lang ng mga tagapagsalita ng gobyerno itong pinakabagong sex scandal ni Lagarejos.

In short, baka mabawasan ang bilib ng publiko sa moral ascendancy ng kaparian para pumuna ng mga ­kamalian sa gobyerno.

Huwag nating kalimutan na noon pa man eh may reklamo na si Pangulong Duterte laban sa mga pari na nagsamantala raw sa kanya noong estudyante pa siya.

Hindi ba’t ilang beses na ring inungkat ni Duterte ang tungkol sa isang libro na naglalaman umano ng mga kalokohan ng mga pari na nagkakaroon ng mga lihim na relasyon.

At dahil sa iskandalong kinasangkutan ni Lagarejos, parang binigyan na naman ng bala si Pangulong Duterte na pambanat sa Simbahan.

Hindi naman sa hinuhusgahan na natin ang pari ­dahil wala pa naman sa korte ang reklamo, pero napakalaking iskandalo ang kinasasangkutan niya.

Bukod sa 13-anyos ang babae na sinasabing nais nitong i-motel, aba’y may baril pa raw si Father at mukhang mamahaling SUV pa ang gamit. Sana naman eh hindi ga­ling sa mga “abuloy” ng mga tagaparokya niya ang gastos ni Father sa makasalanang hilig na ibinibintang sa kanya.

At kung susundan ang mga lumabas na balita, lumilitaw na hindi lang once, kung hindi twice na, at mukhang nag-­enjoy si Father kay ‘nene’ kaya gusto pa niyang makatatlo. Ang problema, nasakote na siya ng pulis at mga social worker.

Mukhang seloso pa itong si Father dahil batay sa isang ulat, pinagsabihan daw nito ang dalagita na huwag nang sasama sa ibang lalaki. Totoo kaya o baka naman nais lang niyang payuhan ang dalagita na parang apo na niya?

Pero huwag nating husgahan ang Simbahan sa nangyaring iskandalo ni Msgr. Lagarejos. Sa lahat naman ­kasi ng organisasyon, sadyang may naliligaw ng landas na kung tawagin ay ‘bulok’.

Hintayin na lang natin ang magiging aksyon ng Simbahan sa kanilang kasamang nagkasala kung sila ba ay magiging “maunawain” sa pagpapataw ng parusa. Hindi ba’t kasama sa kanilang pangangaral ang matutong magpatawad sa mga taong ‘nagkakamali’?

Tingnan din natin kung saan patutungo ang kasong human trafficking na isasampa ng pulisya laban sa pari, o baka naman mauwi rin lang sa pakiusapan ang lahat.

Dapat din itong maging panggising sa lumala­lang problema ng bansa tungkol sa mga menor de edad na nasasangkot sa prostitusyon bilang bugaw at ibinubugaw. Laging tandaan: “Bata mo ‘ko at Ako ang Spy n’yo.” (Twitter: follow@dspyrey)