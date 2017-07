Tweet on Twitter

Nagkaroon ng kalituhan sa isyu ng implementasyon ng nationwide smoking ban matapos na iulat na ngayong araw na epektibo­ ang pagbabawal manigarilyo.

Pero agad itong nilinaw ng Department of Health (DOH) at ­iginiit na sa Hulyo 22 pa magiging epektibo ang nationwide ­smoking ban at hindi sa Hulyo 15 na unang naianunsyo.

Paglilinaw ni DOH Assistant Secretary Enrique Tayag na kung pagbabatayan ang May 16 na petsa na pinirmahan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang executive order na nagbabawal ng paninigarilyo sa mga pampublikong lugar sa buong bansa, lalabas na nga­yong araw, Sabado, Hulyo 15 ang effectivity nito.

Subalit alinsunod sa EO, magiging epektibo ang nationwide smoking ban 60-araw matapos itong ilathala sa isang malaking pahayagan.

Dahil Mayo 23 ang naging publication ng EO kaya sa susunod na Sabado pa o Hulyo 22 pa magiging epektibo ang nationwide smoking ban.

Nagkaroon talaga ng kalituhan sa implementasyon ng nasabing EO pero mabuti na ring nangyari ito upang mapaghandaan ng mga mangangasiwa sa pagbabawal ng paninigarilyo gayundin sa mga naninigarilyo.

Hindi iyong mabubulaga na lamang dahil sa biglaang pagpapatupad sa kautusan na noong Mayo pa aprubado pero ngayon ­lamang iimplementa.

Isang epektibong information dissemination na ring maituturing ang nangyaring kalituhan para maghanda ang mga establi­simiyento at iba pang tanggapang kabahagi ng pamahalaan sa ­tamang pagpapatupad sa direktiba ni Pangulong Rodrigo Duterte katulad ng paglalagay ng mga karatula at tamang puwesto ng mga maninigarilyo.