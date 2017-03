Nationwide smoking ban pipirmahan na ni Duterte

Inihayag ng Malacañang na nakatakda nang pirmahan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang isang executive order p­atungkol sa nationwide smoking ban.

Ang pagbabawal sa paninigarilyo ay igagaya sa patakaran na ipinatutupad sa lungsod ng Davao.

Ayon kay Presidential Spokesman Ernesto Abella, ang binagong draft ng EO ay inihanda ng Department of Health (DOH) at nakarating na sa lamesa­ ni Pangulong Duterte ­kahapon ng umaga.

“It will be signed as soon as the President comes to the office. The revision was already submitted at 8 a.m. this morning (Martes) to the Office of the Executive Secretary and then — and then it will be signed as soon as the President comes back,” ani Abella sa press briefing sa Malacañang kahapon.

Sinabi ng Palace official na sa ilalim ng natu­rang EO, ipagbabawal ang paninigarilyo sa loob ng mga gusali bukod pa sa mga pampublikong lugar.

“Basically, (Health) Secretary (Paulyn) Ubial was given the directive to make sure that part four of the existing EO would be revised and to follow the Davao model,” ayon sa tagapagsalita ng Palasyo.

Matatandaan na sa halos mahigit dalawang dekadang pagiging alkalde ng Davao City ay ipi­natupad ni Duterte ang total smoking ban sa mga pampublikong lugar.

“The Davao model­ does not include for smoking indoors. And so that was revised and so there would be no smo­king indoors,” batay pa kay Abella.