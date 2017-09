Nationwide ang mga ilulunsad na rally sa Huwebes.

Sa mga nakalipas na taon at mga nagdaang administrasyon, lumilipas ang September 21 nang hindi na kailangang sabayan pa ng mga malalaking kilos-protesta.

Kumbaga, nasa history na ng Pilipinas ang kalupitan ng Martial Law noong panahon ng Marcos administration, pero hindi na ito sinasabayan ng kaliwa’t-kanang kilos-protesta.

Nang maibalik sa kapangyarihan ang mga Marcos matapos kumandidato at manalo sa eleksiyon, may mga nagsabi, hindi pw’edeng kalimutan ang bahagi ng ating kasaysayan sa ilalim ng Marcos dictatorship, pero nag-move-on na rin siguro ang ilan sa atin.

Fast forward ngayon sa ilalim ng Duterte administration.

Pinayagan ni Pangulong Duterte na mailibing sa Libingan ng mga Bayani ang labi ni dating Pangulong Ferdinand Marcos makalipas ang ilang taon na nakalagak lang ito sa Marcos museum sa Ilocos Norte.

Hindi maikakaila ang pagiging malapit ng Pangulo sa mga Marcos kaya ilan sa mga kritiko nito pinalulutang na ‘di malayong gayahin na magdeklara din ng Batas Militar ang Malacañang.

Kung pakikinggan ang mga kritiko ng Palasyo, sa istilo ni Pangulong Duterte sa war on drugs, mga alegasyon ng umanoy extrajudicial killings, daig pa umano ang pag-iral ngayon ng Martial Law sa bansa.

Sa September 21 rally, ilan sa mga isyung dadalhin nila sa kalsada ang pinalakas na kampanya ng gobyerno sa war on drugs. Tumataas ang bilang ng mga napapatay na may kinalaman sa illegal drugs pero wala naman daw nahuhuli o naipakukulong na malalaking isda.

Sagot ng Malacañang, karapatan ng sinuman na magpatawag o sumali sa mga rally. Malinaw ang posisyon dito ng Pangulo, okay lang mag-rally basta hindi mape-perwisyo ang publiko. Ito ang dahilan kaya baka ideklarang holiday sa September 21.

Sa opinyon ng ilan, baka may punto kung ikunsidera ang pagpapataw ng Martial Law dahil mas mabigat ngayon ang laban ni Pangulong Duterte sa problema ng illegal drugs at terorismo sa Mindanao.

‘Di lang maiwasan na makulayan ng pulitika ang rally sa Huwebes. Karamihan sa mga pulitiko at personalidad na sasama sa rally ay identified sa mga nananawagan na bumaba sa puwesto ang Pangulo o planong destabilization.

Sa kabilang banda, marami din naman sablay ang war on drugs ng gobyerno pero ang kagandahan, bukas ang Malacañang sa mga panukalang repasuhin ito.

May dating sana ang rally, kaya lang, sasamahan ng ilang pulitiko at mambabatas kaya ‘di maiwasan na makulayan ng pulitika ang tunay na mga isyu – war on drugs, EJK’s at iba pa.

Sa layunin umano ng mga ito na pababain sa pwesto si Pangulong Duterte ikakabit ang isyu ng Martial Law para nga naman swak pa rin sa petsang September 21.

Sa panahon ngayon, hindi na basta-basta maibabalik ang Martial Law dahil dadaan ang proseso sa Congress. Alam ito ng mga mambabatas na sasama sa rally sa Huwebes.

Bukas ang publiko sa ganitong pagkilos. Ang social media ay isang paraan para ma-express ang posisyon pabor o laban sa mga nangyayari sa gobyerno.

Sa kabila ng mga kontrobersiya ng Duterte administration, mataas pa rin ang kumpiyansa ng taongbayan kay Pangulong Duterte. Kaya dapat malinaw ang paglalatag ng isyu. Masisira ang diskarte kung ipipilit ang anggulo ng resign dahil halata na may ibang agenda ang rally.

Ibig sabihin, tutukan ang mga isyu, ihiwalay ang “kulay”.