Nationals babawi sa Thais

Laro ngayon (Chenzhou Sports Center)

2:30 p.m. – MV Thailand vs. CTG Pilipinas

Ibubunton sigurado ng Chooks To Go Pilipinas ang puyos ng galit sa Mono Vampire BC Thailand ngayong alas-2:30 ng hapon sa 26th FIBA Asia Champions Cup 2017 eliminations sa Chenzhou Sports Center sa Chenzhou City, Hunan Province, China.

Gigil makabawi ang Nationals.

Tumimbuwang ang kulang ng isang import na Gilas kagabi sa Sereyyeth Ramallah Palestine, 82-89.

Bigo ang team ni coach Chot Reyes na masundan ang 73-65 opening win noong Biyernes ng gabi kontra BC Astana Kazakhstan.

Malamig ang umpisa ng Filipino quintet naiwan agad 21-13, bago nakipagsabayan sa Palestine kahit hindi natapyasan ang bantahe 41-33.

Pero kontrolado pa rin ng mga Palestino ang laro mula roon.

Si Kiefer Ravena ang top scorer sa Pinoy quintet sa second straight game sa 24 points tapos maka-22 laban sa Kazakhs.

Nagdagdag ng 18 si Jeron Teng at may 13 points si Isaiah Austin na naglista ng disenteng 17 points, 18 rebounds at six blocks sa unang salang.

“Oh well. On to the next,” tweet ni Reyes (@coachot).

Nakatayo mula 102-100 loss sa Mono Vampire Thailand kamakalawa rin, ang Palestine ay kinarga nina reinforcements Anthony Weeden na may 22 points, at Todd O’Brine na may 22 markers at 11 boards.

May 21 markers at 12 boards pa si Jamal Abushamala.