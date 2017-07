National ID suportado ng oposisyon

Hinimok kahapon ni Senate Minority Leader Franklin M. Drilon ang Senado at Kamara na bigyan ng prayoridad ang pagpapatibay ng panukalang batas sa paglikha ng national ID system.

“I call on the leadership of the Senate and the House of Representatives to speed up work on the proposed national ID system,” giit ni Drilon.

“Such a law is necessary for efficient and fast delivery of public services­ in the country,” paliwanag pa niya.

Nakabinbin pa sa Committee on Justice and Human Rights na pinamumunuan ni Sen. Richard Gordon ang mga panukalang batas sa paglikha ng national ID system, kabilang na ang Senate Bill No. 15 ni Drilon na may titulong “An Act Establishing the Philippine Identification System.”

Ginawa ni Drilon ang panawagan sa pagpapatibay ng national ID matapos lumikha ng ingay ang plano ng isang bayan­ sa Tarlac na mag-isyu ng ID sa mga Muslim sa kanilang lugar upang hindi sila mapasukan ng mga terorista.

Kinontra ng Malacañang ang plano ng lokal na pamahalaan ng Tarlac na mag-isyu ng ID sa mga Muslim at sa halip ay isinulong ang national ID system upang masakop ang lahat ng relihiyon sa bansa.