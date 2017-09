National budget inilusot

Inaprubahan na ng Mababang­ Kapulungan ng Kongreso sa ikalawang pagbasa ang House Bill 6215 o 2018 Gene­ral Appropriations Act na nagkakahalaga ng P3.767 trillion.

Sa pamamagitan ng viva voce voting, lumu­sot ang nasabing panukala matapos itong isalang sa botohan kagabi pagkatapos ng pitong araw na deliberasyon na nagsimula noong Setyembre 4, 2017.

Subalit hindi idiniretso sa ikatlo at huling pagbasa ang nasabing panukala dahil tatanggap pa umano ng mga individual written amendment ang liderato ng Kamara hanggang Biyernes.

Sinertipikahan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang panukala bilang urgent bill.

“Pursuant to the provision of Article VI, Section 26 (2) of the 1987 Constitution, I hereby to the necessity of the Immediate of House Bill No. 6215,” base sa ipinadalang sertipikasyon ni Duterte na binasa ni House majority leader Rodolfo Farinas subalit idinelay ang botohan sa ikatlong pagbasa.

Halos walang nagalaw sa orihinal na bersyon ng Palasyo ng Malacañang sa proposed budget sa susunod na taon maliban lamang sa tatlong ahensya na binigyan ng tig-P1,000 pondo.

Kabilang dito ang Commission on Human Rights, (CHR), Energy Regulatory Commission (ERC) at National Commission on Indigenous Peoples (NCIP).

Nakapokus ang 2018 national budget sa edukasyon at imprastraktura sa susunod na taon.