Ayaw pa ng Meralco na mag-impake, kahit naglarong all-Filipino sa extra 5 minutes ay nagawang igapang ang 103-100 panalo kontra TNT KaTropa para sagarin ang best-of-three series ng kanilang quarterfinals showdown sa Smart Araneta Coliseum kagabi.

Sa first game, sinipa ng Star ang defending champion Rain or Shine 84-69 para pumalaot na sa semifinals ng PBA Commissioner’s Cup. Hahamunin ng Hotshots sa semis ang San Miguel Beer.

Nagpasabog si Baser Amer ng 32 points, may tig-15 sina Cliff Hodge at Kelly Nabong at napuwersa ng Bolts ang winner-take-all sa Biyernes. Umayuda pa ng tig-12 sina Chris Newsome at Jared Dillinger.

Maagang nag-init ang Bolts, tinapos ang first 12 minutes na abante sa 32-13 pero ayaw bumigay ng KaTropa, unti-unting nakalapit sa break 49-44.

Fouled out na si Meralco import Alex Stepheson 1:54 pa sa regulation, pero hindi nasiraan ang locals ni Norman Black. Seven points lang ang kinaya ni Stepheson.

“My import was in foul trouble for the majority of the game, so I have to give a lot of credit to the locals for stepping up, especially Baser Amer,” lahad ni Black. “We really have to get another effort like this.”

Natapos ang regulation sa 92-92.

Pinangunahan ng 18 points at 18 rebounds ni Joshua Smith ang TNT, may 16 si Kelly Williams, 14 kay RR Garcia at 12 si Jayson Castro.

Hindi nakakuha ng basket ang Meralco sa loob ng 6 minutes sa fourth quarter, daan para makahabol ang TNT at tumabla bago matapos ang regulation sa split free throws ni Smith na binabagabag din ng nananakit na tiyan.

Nagkaroon ng huling tsansa sa regulation ang Meralco pero kabyos ang last shot ni Newsome.

Sa OT, si Nabong naman ang bumalikat sa Bolts nang kamadahin ang pito sa 11-5 blast ng team.

Ginalamay nina Mark Barroca at Ricardo Ratliffe ang finishing kick na 21-6 blitz ng Star sa final 8 minutes tungo sa pagwalis sa series.

Nagbaon si Barroca ng 10 points, kumayod ng seven si Ratliffe at may tigalawa sina Rafi Reavis at Paul Lee para ikampay ang Star sa panalo. Ang tig-isang 3-pointer lang nina Jay Washington at Gabe Norwood ang naisagot ng Elasto Painters sa ratsadang iyon ng Hotshots.