NASAAN SI PANGULONG DUTERTE?

Halos isang linggong hindi nagpakita­ at walang narinig man lang tungkol kay Pangulong Rodrigo Duterte, dahilan upang maging usap-usapan­ kung nasaan ba at ano na ang nangyari sa ­Pangulo.

Huling lumutang si Pangulong Duterte noon pang Disyembre 30, 2016 sa Rizal day commemoration sa ­Luneta kung saan ay binati nito ang mga des­cendants ng Pambansang Bayani.

Kasama ni Pangulong Duterte na duma­lo sa nasabing aktibidad ang ilang miyembro ng gabinete na kinabibilangan nina Cabinet­, Executive Secretary Salvador Medialdea, Foreign Affairs Secretary Perfecto Yasa­y Jr., Defense Secretary Delfin Lorenzana, at chief presidential ­Legal Counsel Secretary ­Salvador Panelo.

Ngunit may sagot ang palasyo ng Malacañang sa “pagkawala” ni Duterte. Wala umanong dapat ikabahala ang sambayanan lalo na ang mga kababayang “miss na miss” na ang presensya ng Pangulo.

Kung may ilan mang naninibago dahil hindi­ masyadong “visi­ble in public” si Pangulong Duterte nitong mga nakaraang araw, ipinaliwanag ni Presidential Spokesperson Ernesto Abella na nasa Davao ito pero luluwas na ngayong araw ng Biyernes, Enero 6 sa Maynila ang Presidente.

“He’s been spending quiet time. Personal time, quiet time. He will be flying… He will be flying to (Manila) — coming soon. I think he is visiting the Russian ship tomorrow (nga­yon),” ani Abella kahapon nang usisain at kamustahin ng media ang lagay ni Duterte.

Dinagdag pa ng ­Palace spokesman na okay ang kondisyon ng Pangulo.

“Maayos… as far as I know he is well,” sabi pa ni Abella.

Naging “talk of the town” ang panana­himik ni Pangulong Duterte dahil sa kabila ng napakaraming­ isyung ibinabato sa Palasyo­ ay walang naririnig na maaanghang na reaksyon dito (Pangulo).