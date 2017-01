Nasaan ang P5 milyon? Sino ang nakinabang?

Nasaan ang pera? Sinu-sino ang mga nakinabang?

Ito ang mga tanong na nais mabigyan ng kasagutan ni Sen. Bam Aquino IV sa pagpapatuloy ng pagdinig ng Senado sa Huwebes, Pebrero 2 ukol sa insidente ng ‘tokhang for ransom’ na kinasangkutan ng pagdukot at pagpatay sa isang negosyanteng South Korean.

“Hindi namin na-tackle iyan pero tatalakayin natin iyan sa next hearing. The committee should get to the bottom of this,” giit ni Aquino.

Una nang nagsabi si Choi Kyung-jin, asawa ng negosyanteng si Ick-Joo Jee, na nagbigay siya ng P5 milyon sa mga kidnapper noong October 31, 2016 kahit na matagal na palang pinatay ang kanyang asawa sa Camp Crame.

“There was a statement from the PNP na nagkabayaran sa mall pero hindi nila na-monitor kasi ginawa ng pamil­ya na hindi nagsabi sa kapulisan,” paliwanag ng senador.

Kasabay nito, hinikayat naman ni Sen. Bam si Philippine National Police (PNP) Chief Ro­nald ‘Bato’ Dela Rosa na tutukan din ang pagpuksa sa masasamang elemento sa loob ng organisasyon, sa pagsasabing pinapahina nito ang giyera ng pamahalaan kontra droga.

Sa pagdinig, binanggit ni Dela Rosa na may nakabimbing 893 kasong administratibo laban sa mga tiwaling pulis habang 228 naman ang naresolba na.