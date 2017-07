NASAAN ANG LIBRENG PAG-AARAL SA KOLEHIYO? — BAM

Ikinadismaya ng isang senador ang hindi pagbanggit ni Pangulong ­Rodrigo Duterte sa kanyang ikalawang state of the nation address (SONA) ng panukalang Free College Education Act.

Ang nasabing panukala ay pirma na lang ni Pangulong Duterte ang kailangan upang maging ganap na batas o hayaan na mag-lapse into law sa Agosto 5, 2017.

“Nasaan ang libreng kolehiyo?” pagtatanong ni Sen. Paolo Bam ­Aquino IV.

“Inasahan ko ang pahayag ng libreng edukasyon sa ating State Universities at Colleges (SUCs), lalo’t pirma na lang ng Presidente ang kailangan at batas na ito.

Nakakapanghinayang na hindi ito binanggit,” ­litanya pa ng senador.

Nauna nang isiniwalat ng isang senador na 50/50 ang tsansa na pirmahan ang nasabing panukala matapos na lumobo ang magiging gastos sa implementasyon nito.

Dati ay nasa P15 bil­yon lang ang magiging gastos sa implementas­yon ng panukala dahil ang mga mag-aaral lamang sa SUCs ang magiging libre ang pag-aaral, subalit sa isiniksik na probisyon ng mga kongresista, lumobo ito sa P50 bilyon.

Mismong ang Depart­ment of Budget and Management (DBM) umano ang nagrekomenda sa Pangulo na ­i-veto na lamang ang panukala at atasan ang mga kongresista at senador na mag-refile ng panukala kung saan ang SUCs lamang ang masasakop ng libreng edukasyon.