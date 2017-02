Narco solons, 2 na lang

Mula sa tatlo, dalawa na lamang ang bilang ng mga kongresista na nasa listahan ni Pangulong Rod­rigo Duterte na sangkot umano sa iligal na droga.

Ito ang inamin ni House Majority leader Rodolfo Fariñas sa pangungulit ni Buhay party-list Rep. Lito Atienza sa ginagawang aksyon ng liderato ng Kamara ukol sa mga incumbent members ng 17th ­Cong­ress na nasa narco list.

“As of now, those three on the list, one has already been removed. It was accepted that it was by mistake that he was included there and there was no basis,” pahayag ni Fariñas.

Hindi binanggit ni Fariñas ang pangalan ng cong­ressman na inalis sa narco list matapos dumaan sa masusing validation.