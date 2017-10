Nanlaban sa `nambabatak’ ng motorsiklo, patay

By Jojo De Guzman

CABANATUAN CITY — Nasawi ang isang 41- anyos na lalaki habang malubha ang kapatid nitong tricycle driver makaraang barilin ng mga nakaenkuwentrong tauhan ng hinuhulugang motorsiklo kamakalawa ng umaga sa may Burgos Ave., Brgy. Sangitan West dito.

Batay sa ulat ni P/Supt. Ponciano Zafra, nakilala ang napaslang na si Eduardo Villanueva Espidol, 41, residente ng Brgy Kalikid Sur, at sugatan si Reynaldo Espidol, 39, residente ng Purok 3, Brgy. Bantug Norte, kapwa sa lungsod na ito.

Nabatid na dakong alas-9:30 ng umaga nang sitahin ang magkapatid na Espidol nina Aris Ponce Dionisio, 38, residente ng Brgy. Sibul, Talavera, Nueva Ecija at Dionisio Velasquez Rigor Jr., 37, residente ng Brgy. Obrero, Cabanatuan City na kapwa tauhan ng motorcycle store.

Hinahatak na umano ang motorsiklo ng mga Espidol dahil delingkwente sa pagbabayad nang biglang bumunot ng patalim si Reynaldo at pinagsasaksak ang dalawa.

Sa kabila ng tinamong saksak ay nakabunot ng nakatagong baril si Rigor at pinaputukan ang magkapatid.

Dinala sina Rigor at Dionisio sa Nueva Ecija Good Samaritan Health Systems Inc., samantalang sa Dr. Paulino J. Garcia Memorial Research & Medical Center dinala ang magkapatid na Espidol at doon binawian ng buhay si Eduardo.