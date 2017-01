NANGURSUNADA NAKAHANAP NG KATAPAT

Patay ang isang lalaki na umano ay nagti-trip at nambabato ng mga sasakyang dumadaan at nasaktuhang isang taga-katay ng baboy ang kanyang pinakahuling nabato na sasakyan at bumaba ito at pinagsasaksak ang una sa Caloocan City kahapon ng madaling-araw.

Sa ulat ng Caloocan City Police-Station Investigation and Detective Management Branch (SIDMB) partikular na nina P03 Noel ­Bollosa at P02 Cesar Garcia ay ­ganap umanong ­ala-1:30 ng madaling-araw nang maganap ang ­insidente sa kanto ng Dagat-Dagatan Avenue at C-4 Road, ­Barangay 8 ng nasabing lungsod.

May ilang ­minuto na rin umanong ­nakatambay sa nasabing lugar ang biktimang inaalam pa ang pagkakakilanlan na isinalarawang nasa 30-40-anyos, 5’3 ang ­taas, may katamtamang pangangatawan, ­nakasuot ng asul na pang-itaas at cargo pants at nambabato ng bawat sasakyang dumadaan.

Doon na dumating ang sasakyang minamaneho ng suspek na si Romeo Ecal, ­29-anyos, butcher sa babuyan na driver din at ­residente ng Adante St., Barangay Tanong, Lungsod ng Malabon, nagulat na lamang siya nang pagbabatuhin ng biktima ang kanyang minamanehong sasakyan dahilan upang babain niya ito at komprontahin.

Ngunit sa halip na huminto ay nagpatuloy lang sa pambabato ang biktima dahilan upang mismong ang suspek na ang tamaan ng bato na kinakapul sa kanya ng biktima, doon na siya bumunot ng patalim na ginagamit niya mismong pangkatay sa baboy at nilapitan ang biktima saka pinagsasaksak ito ng hindi bababa sa anim na tama.

Agad namang duma­ting ang mga tauhan ng barangay at inaresto ang suspek na hindi na rin nanlaban at kusang sumama sa mga ito saka idiniretso sa himpilan ng pulisya, sa ngayon ay patu­loy pa ring inaalam ang pagkakakilanlan ng biktima habang nasa kustodiya na rin ng Caloocan City detention cell ang suspek at nahaharap sa kasong murder.