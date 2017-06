NANGITI SI JARED?

Nangalabaw si import Joshua Smith sa loob ng 28 minutes na nasa loob ng court sa Mall of Asia Arena, bago ibinaon ni Jayson Castro ang nag-iisang field goal niya na nagselyo sa 100-94 win ng TNT Ka­Tropa laban sa Ginebra sa opener ng kanilang PBA Commissioner’s Cup semifinals series.

Buong gabing naghabol ang Gin Kings, nakapag­lunsad ng matinding rally sa fourth para manindak 97-94 sa basket ni Justin Brownlee 31 seconds na lang.

Inalat sa field si Castro, pero pumasok ang pinakaimportanteng pukol niya – 3 sa tuktok at pang-4 points lang niya – 12 ticks na lang para sa final tally na.

Tumapos si Smith ng game-high 35 points, 13 rebounds at four assists. Umayuda ng 17 si Roger Pogoy, may 12 si Ranidel de Ocampo.

“We’re looking forward to adjusting in the next game,” pahayag ni KaTropa coach Nash Racela, umaming nahirapan sila sa laro lalo sa dulo dahil hindi maipagpag ang makuling na Gins.

Pinangunahan ng 24 points ni Justin Brownlee ang Ginebra, may tig-15 sina LA Tenorio at Japeth Aguilar.

Kung may isang natuwa sa panalo ng TNT, malamang si Jared Dillinger ng Meralco.

Sinipa ng KaTropa ang Bolts sa tatlong games sa quarterfinals, at pagkatapos ay nag-tweet si Dillinger (@JDHawaii20) na kino-congratulate ang TNT bago sumundot: “Beat Ginebra. I can’t stand those guys.”

Hindi nagustuhan nina Joe Devance, Sol Mercado at Greg Slaughter ang parating ni Dillinger.

“Wow we don’t feel to fond of you either Ja­red! Congrats to TNT though,” sagot ni Devance (@jdv_38).

“That’s not a nice thing to say Jared,” ani Mercado (@M3rcMyWords). Ang activated na mula injury list pero hindi pa rin naglaro na si Slaughter (@GWillSlaughter): “we got so much for you to be mad at.. Just be patient”.

Gustong resbakan ni Dillinger ang Gin Kings, tu­malo sa kanila sa anim na laro noong huling Governors Cup Finals.