Nandaliri na, nagbanta pa!

Kinasuhan ng paglabag sa Republic Act 7610 at RA8353 kilala bilang ‘an act expanding the definition of the crime of rape, reclassifying the same as a crime against person’, ang isang 44-anyos na vendor na umano’y nandaliri sa isang 14-anyos na dalagita habang natutulog sa inuupahang kuwarto kamakailan sa Tondo, Maynila.

Hindi pa umano nasiyahan sa ginawa ang suspek na si Alejandro Dela Cruz, vendor, kalapit kuwarto ng biktima sa 4th Floor ng Gualapa Building San Basilio St. corner Zaragosa St., Tondo, Maynila at binalikan pa ang biktima at ina nito at muling ginulo.

Naganap umano ang pandadaliri ng suspek sa biktimang itinago sa pa­ngalang ‘Jopay’ noong Hul­yo 17, taong kasalukuyan, alas-3:30 ng hapon habang natutulog ang biktima sa kanilang kuwarto nang pumasok ang suspek at ginawa ang kahalayan sa dalagita.

Nagising umano ang biktima at sinuntok ang suspek at saka nag-iiyak.

Noong Hulyo 20 ay muling bumalik ang suspek at gumawa ng kaguluhan laban sa biktima at nanay nito kung saan nagbanta pa ito sa mag-ina.

Sanhi nito, kaagad na nagpa-medical ang bata at inihanda ang pagsasampa ng kaso laban sa suspek.