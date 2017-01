‘NANAY’ NI JUDAY, NAMATAY

HAVEY: Noong isang araw lang ay nagdiwang ng 69th birthday si Yaya Binay na nag-alaga kay Judy Ann Santos at sa mga kapatid niya nang mag-care giver si Mommy Carol sa Canada.

Nagpunta ang buong pamilya Santos sa St. Luke’s at may munting salu-salo pa roon.

Ang post ni Juday, “Happy birthday our dear Nanay Binay!!! We love you so much! Mara­ming maraming salamat sa pagmamahal at sa pag-aalaga mo sa amin! Mahal na mahal ka namin.”

Laking gulat ko na lang na kinabukasan ng kanyang birthday, sumakabilang buhay na si Nanay Binay.

Ang alam ko ay matagal ng nasa ospital si Nanay Binay dahil sa cancer.

Tulad ng lahat ng kabutihan na ginagawa ni Juday, tahimik lang siyang sumusuporta at tumutulong sa pagpapaospital at pamumuhay ni Nanay Binay.

Kesohodang umabot na sa lagpas sa malaking halaga na ang gastusin sa pagpapagamot, walang iniinda ang tahimik lang na si Juday.

Gusto niyang ibigay ang pinakamahusay na pag-aasikaso at pag-aala­ga sa kanyang mahal na si Nanay Binay.

Nang namatay si Nanay Binay, ang sabi ni Ate Jackie (kapatid ni Juday), “Goodbye, Nanay Binay. Thank you sa ilang dekadang pagmamahal at pag-aalaga sa amin.

“Thank you for coming into our lives and for being our 2nd mom. Mami-miss namin ikaw, Nanay.

“Wala ka nang pain now. Kasama ka na ni Lord. Lagi mo pa din kami bantayan po, ha.

“Thank you kase nakapag-spend pa tayo ng last birthday mo toge­ther. We love you so much nanay. We will miss you.”

Nadurog ang puso ko sa pagmamahal at pagbabalik ng pag-aasikaso ni Juday kay Nanay Binay.

Post ni Juday sa IG, “Goodbye Nanay Binay… no more tubes, no more pain … you can now finally rest in peace … mami-miss ko lam-bing mo pag binibisita mo kami … ikaw ang dahilan kung bakit andito ako ngayon … mahal na mahal kita Nanay Binay ko.

#thebestnanay”

Kung ang mahal din nating si Sharon Cuneta ay labis ang pagmamahal sa kanyang Yaya Luring, si Juday ay sobra rin ang malasakit sa taong nag-alaga sa kanya.

***

WALEY: Sa kabila ng mainit na isyu ukol sa pagbubuntis ni Kylie Padilla, at pagkatapos ng maanghang na salita na binitawan ni Aljur Abreni­ca ukol sa management team ni Kylie na nagpre-empt umano ng announcement nila ng engagement, heto at naging mas demonstrative at hayag sina Aljur at Kylie ng kanilang couple-activities.

Sa huling post ni Aljur sa social media, ipi­nakita niyang nagdala siya ng pagkain para kay Kylie sa taping.

Ang sabi, “Knock knock! Somebody got hungry while taping. MAHAL! Bolognese craving 2 times in a row? Mag-stock na ako for the whole week?”

Marami ang na-sweetan at kinilig sa gesture na ‘yun ni Aljur. Pero meron ding nag-comment na sana ipagpatuloy niya ang pag-aalaga kay Kylie at very openly sinabing medyo mayabang ang dating ni Aljur sa interview sa PEP

Sinagot ito ni Aljur ng, “Sorry po for being human. Nagfrustrate, napagod, nasasaktan lang po. Higit sa lahat, nag-aalala lang sa taong mahal ko.”