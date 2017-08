Nanaksak, nanggulpi sa agawan ng kanta

By Cherk Balagtas

Isang negosyante ang sinaksak at ginulpi pa ng grupo ng mga kalalakihan sa isang restaurant dahil lamang sa umano’y pag-agaw ng kanta sa videoke sa Navotas kahapon ng madaling-araw.

Kinilala ang biktimang si Mark Anthony Cona, 29-anyos, ng Nadela Street, Barangay Tangos ng nasabing lungsod.

Sa ulat ng Navotas City Police, alas-3:30 ng madaling-araw nang maganap ang insidente sa Mr. Dimzon’s Chinese Cuisine sa Cadominga Street, Barangay Navotas West ng nasabing lungsod.

Nagkakasiyahan uma­no ang biktima kasama ang kaibigang si Lester Paco na habang hinihintay ang kanilang pinareserbang kanta sa videoke nang agawin ang kanilang kakantahin ng isa sa mga suspek na si Jonh Lloyd Dingcong, 28-anyos, ng Gov. Pascual Street, Barangay Sipac–Almazen at dalawang iba pa na nakilala lamang sa mga pangalang ‘Ryan’ at ‘Louie’.

Upang makaiwas sa gulo ay nagpasya umano ang magkaibigang Cona at Paco na umalis ngunit bago pa man sila makatayo ay nilapitan sila ng sinasabing ‘Louie’ na nauwi sa pagtatalo kung saan ay lumapit si Dingcong at binasag ang bote ng wine saka itinarak kay Cona habang nakigulpi na rin sina ‘Ryan’ at ‘Louie’.

Agad namang nakahingi ng saklolo si Paco sa mga awtoridad kaya’t nagsitakas sina ‘Louie’ at ‘Ryan’ at sumakay sa isang motorsiklo habang naiwan si Dingcong na nauwi sa pagkakaaresto nito.